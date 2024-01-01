بعد الزلزال القوي... أولى موجات تسونامي تضرب اليابان

وصلت موجات تسونامي الأولى إلى اليابان الاثنين، بعد سلسلة من الزلازل القوية التي هزت وسط البلاد.



وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1,2 متر ضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا الساعة 16,21 بالتوقيت المحلي (07,21 ت غ)، بعدما سجّلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ووكالات أخرى زلزالا قويا بلغت شدّته 7,5 درجات قبل 10 دقائق تقريبا على ذلك.