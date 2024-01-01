إعدام خمسة أشخاص في إيران بتهمة عمليات سطو مسلح

أعدمت إيران الاثنين خمسة أشخاص مدانين بـ"عمليات سطو مسلح واللصوصية جعلت الطرقات غير آمنة ونشرت الرعب بين السكان"، وفق ما أورد موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية.



وأوضح الموقع أن الرجال الخمسة سرقوا ماشية ومواد بناء في مناطق عدة، بما فيها محافظة البرز في غرب طهران، من دون أن يذكر تفاصيل حول تاريخ إلقاء القبض عليهم أو محاكمتهم والحكم عليهم.



وأضاف "ميزان أونلاين" نقلا عن رئيس المحكمة العليا في محافظة البرز حسين فاضلي هاريكندي: "نفّذ حكم الإعدام في حق المدانين الخمسة هذا الصباح".



وتقول مجموعات مدافعة عن حقوق الإنسان من بينها منظمة العفو الدولية، إن إيران تحتل المركز الثاني عالميا بعد الصين لجهة أحكام الإعدام المنفذة.



وعادة ما تنفّذ إيران أحكام الإعدام شنقا.



وقالت منظمة "حقوق الإنسان في إيران" ومقرها في النروج في تشرين الثاني، إن إيران أعدمت أكثر من 700 شخص في العام 2023، وهو أعلى عدد منذ ثماني سنوات.



والجمعة، أعدمت إيران شنقا أربعة أشخاص لإدانتهم بتهمة التجسس لحساب إسرائيل بعد أقل من أسبوعين على إعدام رجل لأسباب مماثلة.