بسبب الزلازل... انقطاع الكهرباء عن حوالى 33500 منزل في اليابان وإغلاق طرق سريعة رئيسية

انقطعت الكهرباء عن حوالى 33500 منزل في المنطقة المحيطة بمركز الزلازل التي ضربت وسط اليابان الاثنين، وفق ما أفادت المرافق المحلية.



والمناطق المتضررة هي محافظات توياما وإيشيكاوا ونيغاتا الواقعة على جانب بحر اليابان في جزيرة هونشو في اليابان.



وقد أغلقت طرق سريعة رئيسية في محيط مركز سلسلة من الزلازل القوية التي ضربت وسط اليابان، وفق ما ذكرت الشركة المشغلة للطرق.



كذلك، عُلّقت رحلات قطار شينكانسن السريع بين طوكيو ومركز الزلزال في منطقة نوتو في مقاطعة إيشيكاوا على الجانب المطل على بحر اليابان، بحسب السكك الحديد اليابانية.

وكانت أولى موجات تسونامي وصلت إلى اليابان بعد سلسلة من الزلازل القوية التي هزت وسط البلاد.



وأفادت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بأن أمواجا يصل ارتفاعها إلى 1,2 متر ضربت ميناء واجيما في مقاطعة إيشيكاوا الساعة 16,21 بالتوقيت المحلي (07,21 ت غ)، بعدما سجّلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية ووكالات أخرى زلزالا قويا بلغت شدّته 7,5 درجات قبل 10 دقائق تقريبا على ذلك.