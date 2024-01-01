إسرائيل تعمل على استقدام عمال أجانب لدعم قطاع البناء

تخطط إسرائيل لاستقدام نحو 70 ألف عامل أجنبيّ من الصين والهند وأماكن أخرى، لدعم قطاع البناء، الذي توقف نشاطه إلى حد كبير، منذ هجوم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس”، وفق ما ذكرت ذكرت صحيفة نقلًا عن مسؤول حكوميّ.

وأكّد المدير العام لوزارة البناء والإسكان يهودا مورجنسترن، لصحيفة كالكاليست الاقتصادية أنّ الحكومة ستوافق على خطة زيادة عدد

عمال البناء الأجانب إلى 70 ألفًا من 50 ألفًا.

وكشف مورجنسترن عن هناك نقص، في قطاع القوى العاملة و”لهذا زاد متوسط فترة البناء لكل مبنى، في إسرائيل، إلى 34 شهرًا من 30 شهرًا، في عام 2021 و27 شهرًا في عام 2014.”

وقال: “سيجري استقدام حوالى 20 ألف عامل أجنبيّ من دون اتفاقيات ثنائية مع بلدانهم الأصلية.”

وأشار إلى أنّ العمّال سيأتون بشكل عام من الصين والهند وسريلانكا ومولدوفا ومن المتوقع أن يصل حوالى عشرة آلاف، في الربع الأول.