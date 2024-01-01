إسرائيل تسحب بعض قواتها من غزة... مسؤول إسرائيلي: الجيش يتجه صوب المرحلة الثالثة من الحرب

مسؤول إسرائيلي: الحرب ستستمر حتى القضاء على "حماس"

كشف مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل تسحب بعض قواتها من غزة في إطار التحول إلى عمليات أكثر استهدافا ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتعيد قدرا من جنود الاحتياط إلى الحياة المدنية لمساعدة الاقتصاد مع دخول البلاد العام الجديد الذي قد تستمر فيه الحرب لفترة طويلة.



وشدد المسؤول على أن الحرب ستستمر في القطاع الفلسطيني حتى القضاء على "حماس"، مشيرا الى أن بعض القوات المنسحبة ستستعد لجبهة ثانية محتملة في لبنان.



ومنذ شن الهجوم على غزة بعد هجوم حماس يوم السابع من تشرين الأول، قال مسؤولون إسرائيليون إنهم خططوا لشن الهجوم على ثلاث مراحل رئيسية. وتمثلت المرحلة الأولى في القصف المكثف لفتح طرق لدخول القوات البرية ودفع المدنيين إلى الإخلاء، وتمثلت الثانية في الغزو البري الذي بدأ في 27 تشرين الأول.



وكشف المسؤول، الذي طلب عدم نشر هويته نظرا لحساسية الموضوع، إن الجيش الإسرائيلي يتجه صوب المرحلة الثالثة من الحرب.



وقال المسؤول لـ"رويترز" ان ذلك سيستغرق ستة أشهر على الأقل وسيتضمن عمليات تطهير مكثفة ضد من وصفهم بـ"الإرهابيين"، لافتا الى ألا أحد يتحدث عن "إطلاق حمام السلام من الشجاعية" في إشارة إلى منطقة في غزة دمرها القتال.



وعبأت إسرائيل 300 ألف جندي احتياطي للحرب، أي ما يتراوح بين نحو عشرة بالمئة إلى 15 بالمئة من قوتها العاملة. وتم تسريح البعض بسرعة، لكن مصادر حكومية قالت إن ما بين 200 ألف و250 ألف شخص ما زالوا يؤدون الخدمة العسكرية ويتغيبون عن الوظائف أو الجامعات.



وقال المسؤول إن الانسحاب ركز على جنود الاحتياط ويهدف إلى "إعادة تنشيط الاقتصاد الإسرائيلي".



لكنه أشار الى أن بعض القوات التي انسحبت من غزة في الجنوب ستكون مستعدة للخدمة على الحدود الشمالية مع لبنان حيث يتبادل "حزب الله" إطلاق النار مع إسرائيل تضامنا مع الفلسطينيين.



وقال المسؤول: "لن يُسمح للوضع على الجبهة اللبنانية بالاستمرار. إن فترة الستة أشهر المقبلة هي لحظة حرجة"، مضيفا أن إسرائيل ستنقل رسالة مماثلة إلى المبعوث الأميركي الذي يقوم برحلات مكوكية إلى بيروت.