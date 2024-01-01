الحوثيون يدرسون سبل الردّ على حادثة إطلاق نار أميركيّ

ذكرت مصادر إعلامية قريبة من الحوثيين في اليمن إنهم يدرسون سبل الردّ على مقتل عشرة حوثيين وإصابة اثنين آخرين الأحد جراء إطلاق نار ٍ أميركي استهدف زوارق اعترضت سفينة حاويات في جنوب البحر الأحمر.

وأعلن الجيش الأميركي إغراق ثلاثة زوارق تابعة للحوثيين وقتلَ طواقمها ردًا على ثاني هجوم في أقلّ من أربع ٍ وعشرين ساعة على حاملة حاويات في البحر الأحمر، ما دفع الشركة المالكة للسفينة إلى تعليق العبور في المنطقة لمدة 48 ساعة.

وحمّل المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع واشنطن مسؤولية ما جرى ، داعيا ً الدولِ الحليفة لها الى عدم ِالانخراطِ في المسلكِ الأمريكيِّ الخطيرِ لما سينتجُ عنه من تداعياتٍ سلبيةٍ .