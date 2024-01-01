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أوكرانيا تعلن التعرّض لهجوم روسي بعدد "قياسي" من المسيرات ليلة رأس السنة

أخبار دولية
2024-01-01 | 07:18
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أوكرانيا تعلن التعرّض لهجوم روسي بعدد &quot;قياسي&quot; من المسيرات ليلة رأس السنة
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أوكرانيا تعلن التعرّض لهجوم روسي بعدد "قياسي" من المسيرات ليلة رأس السنة

أعلنت أوكرانيا الاثنين، أنها تعرّضت ليلة رأس السنة لهجوم روسي بـ"عدد قياسي" من الطائرات المسيرة بلغ 90 مسيّرة، استهدف بصورة خاصة لفيف وأوديسا وأسفر عن سقوط قتيل على الأقل.
     
وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بتدمير 87 من أصل 90 مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" أطلقتها القوات الروسية من أربعة اتجاهات، مؤكدةً أنّ "العدو استخدم عدداً قياسياً من الطائرات المسيرة الهجومية".
     
كما أفادت بضربات روسية بواسطة أربعة صواريخ أرض جو من طراز إس-300 في منطقة خاركيف (شمال شرق) وثلاثة صواريخ مضادة للرادار من طراز كاي إتش-31 وصاروخ من طراز كاي إتش-59 في منطقتي خيرسون وزابوريجيا (جنوب).
     
وفي منطقة لفيف غرب البلاد، دمرت الضربات جامعة ومتحفاً يرتبط تاريخه بشخصيتين قوميتين أوكرانيتين تعاونتا مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، على ما ذكر رئيس بلدية المدينة أندري سادوفي.
     
وفي منطقة أوديسا (جنوب)، قُتل شخص وأصيب ثمانية خلال الهجمات الليلية، وفق السلطات المحلية، في حين أسفرت الضربات في خميلنيتسكي عن إصابة طفل.
     
وفي منطقة خيرسون، قال رئيس الإدارة الإقليمية أولكسندر بروكودين في منشور عبر تلغرام إن امرأة قتلت في قصف روسي الاثنين.
     
من جانبها، أفادت روسيا بقصف أوكراني وضربات بطائرات مسيرة طالت منطقة بيلغورود الحدودية، ولم تسفر عن وقوع ضحايا.
     
وتصاعد القتال بين موسكو وكييف في الأيام الأخيرة مع هجوم غير مسبوق خلّف 24 قتيلا السبت في بيلغورود الروسية عقب هجوم صاروخي على أوكرانيا الجمعة وصفته كييف بأنه "ضخم" وأسفر عن مقتل نحو 40 شخصاً.

أخبار دولية

أوكرانيا

هجوم روسي

المسيرات

رأس السنة

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