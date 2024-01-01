الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بروفا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
جبل لبنان
19
o
متن
21
o
كسروان
21
o
الشمال
21
o
الجنوب
18
o
البقاع
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أوكرانيا تعلن التعرّض لهجوم روسي بعدد "قياسي" من المسيرات ليلة رأس السنة
أخبار دولية
2024-01-01 | 07:18
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
أوكرانيا تعلن التعرّض لهجوم روسي بعدد "قياسي" من المسيرات ليلة رأس السنة
أعلنت أوكرانيا الاثنين، أنها تعرّضت ليلة رأس السنة لهجوم روسي بـ"عدد قياسي" من الطائرات المسيرة بلغ 90 مسيّرة، استهدف بصورة خاصة لفيف وأوديسا وأسفر عن سقوط قتيل على الأقل.
وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بتدمير 87 من أصل 90 مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" أطلقتها القوات الروسية من أربعة اتجاهات، مؤكدةً أنّ "العدو استخدم عدداً قياسياً من الطائرات المسيرة الهجومية".
كما أفادت بضربات روسية بواسطة أربعة صواريخ أرض جو من طراز إس-300 في منطقة خاركيف (شمال شرق) وثلاثة صواريخ مضادة للرادار من طراز كاي إتش-31 وصاروخ من طراز كاي إتش-59 في منطقتي خيرسون وزابوريجيا (جنوب).
وفي منطقة لفيف غرب البلاد، دمرت الضربات جامعة ومتحفاً يرتبط تاريخه بشخصيتين قوميتين أوكرانيتين تعاونتا مع النازيين خلال الحرب العالمية الثانية، على ما ذكر رئيس بلدية المدينة أندري سادوفي.
وفي منطقة أوديسا (جنوب)، قُتل شخص وأصيب ثمانية خلال الهجمات الليلية، وفق السلطات المحلية، في حين أسفرت الضربات في خميلنيتسكي عن إصابة طفل.
وفي منطقة خيرسون، قال رئيس الإدارة الإقليمية أولكسندر بروكودين في منشور عبر تلغرام إن امرأة قتلت في قصف روسي الاثنين.
من جانبها، أفادت روسيا بقصف أوكراني وضربات بطائرات مسيرة طالت منطقة بيلغورود الحدودية، ولم تسفر عن وقوع ضحايا.
وتصاعد القتال بين موسكو وكييف في الأيام الأخيرة مع هجوم غير مسبوق خلّف 24 قتيلا السبت في بيلغورود الروسية عقب هجوم صاروخي على أوكرانيا الجمعة وصفته كييف بأنه "ضخم" وأسفر عن مقتل نحو 40 شخصاً.
أخبار دولية
أوكرانيا
هجوم روسي
المسيرات
رأس السنة
التالي
بوتين: روسيا "ستكثف" ضرباتها في أوكرانيا بعد قصف بيلغورود
الحوثيون يدرسون سبل الردّ على حادثة إطلاق نار أميركيّ
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-12-29
هجوم روسيّ جويّ ضخم على أوكرانيا
أخبار دولية
2023-12-29
هجوم روسيّ جويّ ضخم على أوكرانيا
0
أخبار دولية
2023-11-13
ثلاثة قتلى في هجوم روسي على خيرسون في جنوب أوكرانيا
أخبار دولية
2023-11-13
ثلاثة قتلى في هجوم روسي على خيرسون في جنوب أوكرانيا
0
أخبار دولية
2023-11-06
أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجوم جديد بالصواريخ والمسيرات خلال الليل
أخبار دولية
2023-11-06
أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجوم جديد بالصواريخ والمسيرات خلال الليل
0
آخر الأخبار
2023-11-06
أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجوم جديد بالصواريخ والمسيرات خلال الليل
آخر الأخبار
2023-11-06
أوكرانيا تتهم روسيا بشن هجوم جديد بالصواريخ والمسيرات خلال الليل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:01
البابا فرنسيس يندد بالعنف ضد المرأة
أخبار دولية
09:01
البابا فرنسيس يندد بالعنف ضد المرأة
0
أخبار دولية
08:41
بريطانيا تؤكّد استعدادها لاتخاذ "إجراءات مباشرة" لردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
أخبار دولية
08:41
بريطانيا تؤكّد استعدادها لاتخاذ "إجراءات مباشرة" لردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
على طريقتها الخاصة... الدول ودّعت عام 2023 واستقبلت عاما جديدا
تقارير نشرة الاخبار
08:18
على طريقتها الخاصة... الدول ودّعت عام 2023 واستقبلت عاما جديدا
0
أخبار دولية
07:58
ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب في قطاع غزة إلى 21978 شخصا
أخبار دولية
07:58
ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب في قطاع غزة إلى 21978 شخصا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
00:22
غارات شُنّت على دونيتسك وأوديسا
أخبار دولية
00:22
غارات شُنّت على دونيتسك وأوديسا
0
آخر الأخبار
2023-12-30
اجتماع لقيادتي "حزب الله" و"أمل" في البقاع الغربي للبحث في مشكلة انقطاع الكهرباء
آخر الأخبار
2023-12-30
اجتماع لقيادتي "حزب الله" و"أمل" في البقاع الغربي للبحث في مشكلة انقطاع الكهرباء
0
أخبار لبنان
05:13
الصليب الأحمر استجاب لـ267 حالة إنسانية
أخبار لبنان
05:13
الصليب الأحمر استجاب لـ267 حالة إنسانية
0
أخبار دولية
00:00
الزعيم الكوريّ الشماليّ: لحشد الوسائل القوية لتوجيه ضربة ساحقة لأميركا
أخبار دولية
00:00
الزعيم الكوريّ الشماليّ: لحشد الوسائل القوية لتوجيه ضربة ساحقة لأميركا
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
08:18
على طريقتها الخاصة... الدول ودّعت عام 2023 واستقبلت عاما جديدا
تقارير نشرة الاخبار
08:18
على طريقتها الخاصة... الدول ودّعت عام 2023 واستقبلت عاما جديدا
0
تقارير نشرة الاخبار
08:15
من الجنوب ليلة رأس السنة رمز للصمود!
تقارير نشرة الاخبار
08:15
من الجنوب ليلة رأس السنة رمز للصمود!
0
أخبار دولية
06:54
الحوثيون يدرسون سبل الردّ على حادثة إطلاق نار أميركيّ
أخبار دولية
06:54
الحوثيون يدرسون سبل الردّ على حادثة إطلاق نار أميركيّ
0
أخبار لبنان
03:49
الراعي: للعمل بما يغني الدستور وليس بما يلغيه
أخبار لبنان
03:49
الراعي: للعمل بما يغني الدستور وليس بما يلغيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كاميرا الـLBCI تفاجئ الفنانة نانسي عجرم خلال تحضيراتها قبل دقائق من بدء حفل ليلة نجمات العرب
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كاميرا الـLBCI تفاجئ الفنانة نانسي عجرم خلال تحضيراتها قبل دقائق من بدء حفل ليلة نجمات العرب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الـLBCI تفرح قلوب أطفال القليعة... الحظ يضحك لنعمة الله
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الـLBCI تفرح قلوب أطفال القليعة... الحظ يضحك لنعمة الله
0
أخبار دولية
13:10
أطفال غزة يسلون أنفسهم ببعض الأنشطة الترفيهية متحدين كل الظروف
أخبار دولية
13:10
أطفال غزة يسلون أنفسهم ببعض الأنشطة الترفيهية متحدين كل الظروف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا احتفلت دول عدة في العالم ببدء عام جديد قبل لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا احتفلت دول عدة في العالم ببدء عام جديد قبل لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:01
كيف تبدو الأجواء ليلة رأس السنة في مختلف المناطق؟
تقارير نشرة الاخبار
13:01
كيف تبدو الأجواء ليلة رأس السنة في مختلف المناطق؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
10:47
واقعة مأساوية... نجم رياضي يدهس زوجته "البطلة" في حادث مروع!
منوعات
10:47
واقعة مأساوية... نجم رياضي يدهس زوجته "البطلة" في حادث مروع!
2
منوعات
11:41
أرسلت رسالة نصية الى شقيقتها المتوفاة... الصدمة كانت في الرد: لن تصدقوا محتوى الرسالة القاسي الذي تلقته! (فيديو)
منوعات
11:41
أرسلت رسالة نصية الى شقيقتها المتوفاة... الصدمة كانت في الرد: لن تصدقوا محتوى الرسالة القاسي الذي تلقته! (فيديو)
3
آخر الأخبار
16:02
إيه بي سي عن مسؤولين أميركيين: الحاملة فورد ستعود من الشرق الأوسط مع جميع السفن الهجومية المرافقة لها
آخر الأخبار
16:02
إيه بي سي عن مسؤولين أميركيين: الحاملة فورد ستعود من الشرق الأوسط مع جميع السفن الهجومية المرافقة لها
4
منوعات
14:29
أخبرتها نكتة وحصلت المعجزة...ضحكت بعد غيبوبة خمس سنوات!
منوعات
14:29
أخبرتها نكتة وحصلت المعجزة...ضحكت بعد غيبوبة خمس سنوات!
5
حال الطقس
02:14
طقس لبنان متقلب مع بداية السنة الجديدة
حال الطقس
02:14
طقس لبنان متقلب مع بداية السنة الجديدة
6
منوعات
14:21
ما فعله طبيب الأسنان بمريضته لا يصدق... والنتيجة كانت: التشوه؟!
منوعات
14:21
ما فعله طبيب الأسنان بمريضته لا يصدق... والنتيجة كانت: التشوه؟!
7
اسرار
01:01
أسرار الصحف المحلية ١-١-٢٠٢٤
اسرار
01:01
أسرار الصحف المحلية ١-١-٢٠٢٤
8
منوعات
13:32
أراد أن يلتقي بالرجل الذي أنقذه عندما كان عمره 3 سنوات... عناق وتأثر شديد: "عمر الصغير لم يعد صغيرًا"!
منوعات
13:32
أراد أن يلتقي بالرجل الذي أنقذه عندما كان عمره 3 سنوات... عناق وتأثر شديد: "عمر الصغير لم يعد صغيرًا"!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More