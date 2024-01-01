بوتين: روسيا "ستكثف" ضرباتها في أوكرانيا بعد قصف بيلغورود

بوتين: سنكثف ضرباتنا ولن تبقى أي "جريمة" تطال مدنيين من دون عقاب

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين أن روسيا "ستكثف" ضرباتها على أهداف عسكرية في أوكرانيا ردا على قصف واسع النطاق غير مسبوق للجيش الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسية في نهاية الأسبوع الماضي.



وقال بوتين خلال زيارته أحد المستشفيات العسكرية: "سنكثف ضرباتنا ولن تبقى أي جريمة تطال مدنيين من دون عقاب، هذا أمر مؤكد" موضحا أن هذه الضربات ستشن على "منشآت عسكرية".