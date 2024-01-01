في إيطاليا... مقتل امرأة وإصابة 274 شخصاً بمفرقعات وطلقات نارية ليلة رأس السنة

تسببت مفرقعات وطلقات نارية أُطلقت ليلة رأس السنة في إيطاليا، بمقتل امرأة وإصابة 274 شخصاً، على ما أعلنت الشرطة الوطنية الاثنين.



وفي أفراغولا قرب نابولي (جنوب)، توفيت امرأة تبلغ 45 عاماً جراء إصابتها "بمقذوفة خلال الاحتفالات، أطلقها على الأرجح أحد أفراد عائلتها"، وفق ما أفادت الشرطة في بيان.



وبلغ العدد الإجمالي للمصابين خلال ليلة رأس السنة في إيطاليا 274 شخصاً، استدعت إصابة 49 شخصاً منهم دخول المستشفى فيما حالة اثنين منهم خطرة. وهذه الأعداد أكبر من تلك المسجلة ليلة رأس السنة عام 2023 (180 جريحاً بينهم 48 استدعت حالاتهم دخولهم المستشفى).



وقالت الشرطة: "مرة جديدة، تُعزى أخطر الحوادث المُسجّلة إلى الاستخدام غير الصائب للألعاب النارية المحظورة".



يذكر أن الشرطة صادرت خلال كانون الأول عدداً كبيراً من المنتجات غير المرخصة والخطرة.