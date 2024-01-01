سفينة حربية إيرانية تدخل البحر الأحمر

ذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية الإيرانية اليوم الاثنين أن المدمرة البحرية الإيرانية "ألبرز" عبرت مضيق باب المندب ودخلت البحر الأحمر.



وأشارت الوكالة الى أن السفن الحربية الإيرانية تعمل في المنطقة "لتأمين الممرات الملاحية منذ عام 2009".