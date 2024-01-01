ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب في قطاع غزة إلى 21978 شخصا

ارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 21978 شخصا منذ اندلاع الحرب في السابع من تشرين الأول، وفق حصيلة جديدة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحركة حماس الأحد.



وأشارت إلى أن الحصيلة تشمل 156 شهيدا سقطوا خلال الساعات الـ24 الأخيرة.