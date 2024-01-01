البابا فرنسيس يندد بالعنف ضد المرأة

البابا فرنسيس: العالم بحاجة إلى النظر إلى دور الأمهات والنساء في تحقيق السلام

ندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم، بالعنف ضد المرأة في الوقت الذي تبحث فيه إيطاليا عن طريقة لمحاربة الثقافة الذكورية الراسخة التي كثيرا ما أدت إلى قتل النساء.



ووجه فرنسيس العديد من النداءات لوضع حد للعنف ضد المرأة في الماضي. لكن كلماته التي ألقاها اليوم الاثنين كانت الأولى في خطاب عام منذ أن اشتعلت إيطاليا غضبا بسبب القتل الوحشي للطالبة الجامعية جوليا تشيكيتين (22 عاما) في تشرين الثاني.



وأثار حادث القتل احتجاجات في جميع أنحاء البلاد وفجر دعوات بأن يصبح تعليم احترام المرأة جزءا من المناهج الدراسية بدءا من رياض الأطفال.



وقال البابا: "يجب على كل مجتمع... احترام المرأة والدفاع عنها وتقديرها".



وأيد المشرعون الإيطاليون بالإجماع مجموعة من الإجراءات للقضاء على العنف ضد المرأة بعد أن أعادت جريمة القتل فتح نقاش وطني حول هذا الموضوع.



وقال محامي الحبيب السابق للفتاة إنه اعترف بارتكابه الجريمة.



ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، قُتلت أكثر من 100 امرأة عام 2023 نصفهن تقريبا على يد شركاء حياتهن أو أحباء سابقين. وأصبحت حوادث "قتل النساء" عنوانا متكررا في الصحف الإيطالية.



وقال البابا فرنسيس في عظة خلال قداس في كاتدرائية القديس بطرس إن النساء يلعبن دورا حاسما كنماذج للسلام.



وأضاف "العالم أيضا بحاجة إلى النظر إلى دور الأمهات والنساء في تحقيق السلام بهدف الخروج من دوامة العنف والكراهية ورؤية الأمور مرة أخرى بعيون وقلوب إنسانية حقيقية".