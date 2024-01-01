الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برامج ليلة رأس السنة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

البابا فرنسيس يندد بالعنف ضد المرأة

أخبار دولية
2024-01-01 | 09:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
البابا فرنسيس يندد بالعنف ضد المرأة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
البابا فرنسيس يندد بالعنف ضد المرأة

البابا فرنسيس: العالم بحاجة إلى النظر إلى دور الأمهات والنساء في تحقيق السلام

ندد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان اليوم، بالعنف ضد المرأة في الوقت الذي تبحث فيه إيطاليا عن طريقة لمحاربة الثقافة الذكورية الراسخة التي كثيرا ما أدت إلى قتل النساء.

ووجه فرنسيس العديد من النداءات لوضع حد للعنف ضد المرأة في الماضي. لكن كلماته التي ألقاها اليوم الاثنين كانت الأولى في خطاب عام منذ أن اشتعلت إيطاليا غضبا بسبب القتل الوحشي للطالبة الجامعية جوليا تشيكيتين (22 عاما) في تشرين الثاني.

وأثار حادث القتل احتجاجات في جميع أنحاء البلاد وفجر دعوات بأن يصبح تعليم احترام المرأة جزءا من المناهج الدراسية بدءا من رياض الأطفال.

وقال البابا: "يجب على كل مجتمع... احترام المرأة والدفاع عنها وتقديرها".

وأيد المشرعون الإيطاليون بالإجماع مجموعة من الإجراءات للقضاء على العنف ضد المرأة بعد أن أعادت جريمة القتل فتح نقاش وطني حول هذا الموضوع.

وقال محامي الحبيب السابق للفتاة إنه اعترف بارتكابه الجريمة.

ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية، قُتلت أكثر من 100 امرأة عام 2023 نصفهن تقريبا على يد شركاء حياتهن أو أحباء سابقين. وأصبحت حوادث "قتل النساء" عنوانا متكررا في الصحف الإيطالية.

وقال البابا فرنسيس في عظة خلال قداس في كاتدرائية القديس بطرس إن النساء يلعبن دورا حاسما كنماذج للسلام.

وأضاف "العالم أيضا بحاجة إلى النظر إلى دور الأمهات والنساء في تحقيق السلام بهدف الخروج من دوامة العنف والكراهية ورؤية الأمور مرة أخرى بعيون وقلوب إنسانية حقيقية".

أخبار دولية

البابا فرنسيس

المرأة

LBCI التالي
طائرة مسيّرة تحاول استهداف قاعدة عراقية
زيلينسكي يعد في رسالته لمناسبة العام الجديد بـ"تدمير" القوات الروسية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
05:10

البابا فرنسيس: الكنيسة تحتاج لمريم لكي تكتشف مجددا وجهها الأنثوي ولكي تزداد تشبها بها هي المرأة البتول والأم والمثال ولكن العالم يحتاج أيضا لأن ينظر الى الأمهات والنساء لكي يجد السلام ويخرج من دوامات العنف والكراهية

LBCI
أخبار دولية
2023-12-25

البابا فرنسيس يدين "الوضع الإنساني اليائس" في قطاع غزة

LBCI
أخبار دولية
2023-12-25

البابا فرنسيس: قلبنا الليلة هو في بيت لحم... ومسؤولون فلسطينيون: مقتل 78 في ضربات جوية في غزة يوم الميلاد

LBCI
أخبار دولية
2023-12-24

البابا فرنسيس: قلبنا الليلة في بيت لحم

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تداعيات الإشتباك الأميركي - الحوثي.. واشنطن لا تريد التصعيد والحوثيون يدرسون الردّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

حرب اسرائيل على غزة: حرب ابادة بيئية أيضا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الحرب تقلق تل أبيب وبشكل خاص على الحدود الشمالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

احتفالات ضخمة في قطر وتهليل للزعيم في كوريا الشمالية… هكذا بدت احتفالات ليلة رأس السنة في دول عدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:03

قائد الجيش: للتعاون بين الجيش واليونيفيل ضمن إطار القرار ١٧٠١

LBCI
آخر الأخبار
2023-12-02

المقاومة الإسلامية:‏ استهدفنا موقع المرج ‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-30

بلينكن: التهدئة بين إسرائيل وحماس تؤتي ثمارها ويجب أن تستمر

LBCI
آخر الأخبار
2023-11-29

أ.ف.ب: تأكيد وفاة شخص في تحطم الطائرة العسكرية الأميركية قبالة اليابان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

بيروت ترنم تعيد الحياة لشخصيات من الإنجيل المقدس في حفل "يسوع ابن الإنسان"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

تداعيات الإشتباك الأميركي - الحوثي.. واشنطن لا تريد التصعيد والحوثيون يدرسون الردّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

في الجنوب... غارات للاحتلال الاسرائيلي في القطاعين الشرقي والغربي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

حرب اسرائيل على غزة: حرب ابادة بيئية أيضا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الحرب تقلق تل أبيب وبشكل خاص على الحدود الشمالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

لا مقايضة بين الـ ١٧٠١ ورئاسة الجمهورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

"لبنان مولعها" ليلة رأس السنة وفي كل المناطق…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

احتفالات ضخمة في قطر وتهليل للزعيم في كوريا الشمالية… هكذا بدت احتفالات ليلة رأس السنة في دول عدة

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:46

مقدمة النشرة المسائية 01-01-2024

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
14:29

أخبرتها نكتة وحصلت المعجزة...ضحكت بعد غيبوبة خمس سنوات!

LBCI
آخر الأخبار
16:02

إيه بي سي عن مسؤولين أميركيين: الحاملة فورد ستعود من الشرق الأوسط مع جميع السفن الهجومية المرافقة لها

LBCI
حال الطقس
02:14

طقس لبنان متقلب مع بداية السنة الجديدة

LBCI
منوعات
14:21

ما فعله طبيب الأسنان بمريضته لا يصدق... والنتيجة كانت: التشوه؟!

LBCI
اسرار
01:01

أسرار الصحف المحلية ١-١-٢٠٢٤

LBCI
أخبار دولية
03:54

بعد الزلزال القوي... أولى موجات تسونامي تضرب اليابان

LBCI
صحة وتغذية
06:13

إليكم السبب الصادم وراء عشقكم لتناول الأجبان!

LBCI
أخبار دولية
14:43

بعد هجوم حوثي على سفينة تابعة لها... شركة ميرسك الدنمركية للشحن توقف جميع رحلاتها عبر البحر الأحمر لمدة 48 ساعة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More