عبد اللهيان التقى عبد السلام: ايران تدعم دائما إرادة الشعب اليمني

أكد وزير الخارجية الايراني حسين أمير عبد اللهيان أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائما إرادة الشعب اليمني، مبديا ارتياحه لتقدم المفاوضات بين اليمن والمملكة العربية السعودية.



كلام عبد اللهيان جاء خلال لقائه المتحدث الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام.



وأعرب وزير خارجية ايران عن تقديره وشكره للموقف القوي والموثوق لأنصار الله في نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم.



وثمن رئيس فريق التفاوض التابع لحكومة الإنقاذ الوطني في هذا اللقاء الدعم السياسي المستمر الذي تقدمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية لجبهة المقاومة وأطلع وزير خارجية ايران على آخر تطورات السلام في اليمن.