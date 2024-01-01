المحكمة العليا الاسرائيلية تبطل بندا رئيسيا في قانون حكومة نتانياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل

قررت المحكمة العليا الاسرائيلية باغلبية قضاتها الاثنين إبطال بند رئيسي في قانون حكومة نتانياهو للإصلاح القضائي المثير للجدل والذي يشكل تحديا لسلطات كبار القضاة في البلاد وأثار احتجاجات شعبية.وينص البند المعدل الذي أبطلته المحكمة على حرمان السلطة القضائية من الحق في الحكم على "معقولية" قرارات الحكومة أو الكنيست (البرلمان الإسرائيلي).