اعتراض اكثر من الف مهاجر غير شرعي شمال المغرب

نفذت وحدات مكلفة بمراقبة الحدود على مستوى مدن الناظور والمضيق والفنيدق ليل الأحد الإثنين عدة عمليات اعتراض وإبعاد لاكثر من الف شخص كانوا يستعدون للتوجه الى جيبي سبتة ومليلية الاسبانيين، بحسب بيان رسمي.



وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية اوردته وكالة الانباء المغربية أنه على مستوى مدينة الناظور، قامت هذه الوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية باعتراض ما مجموعه 175 مرشحا للهجرة غير النظامية من جنسيات مختلفة (جزائرية، مغربية، تونسية، يمنية).



وأوضح المصدر ذاته أنها شاركت أيضا خلال عمليات تطهير مشتركة تم تنفيذها على مستوى المدن المذكورة في اعتراض ما مجموعه 935 مرشحا للهجرة غير النظامية، كانوا يستعدون لمغادرة المغرب باتجاه إسبانيا.