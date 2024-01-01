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أديس أبابا... المحطة الأخيرة في جولة دقلو

أخبار دولية
2024-01-01 | 17:17
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أديس أبابا... المحطة الأخيرة في جولة دقلو
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أديس أبابا... المحطة الأخيرة في جولة دقلو

التقى قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو اليوم الاثنين مع سياسيين مدنيين مؤيدين للديمقراطية في أديس أبابا، وهي المحطة الأخيرة له في جولة خارجية.
 
واستقبل قادة في أوغندا وإثيوبيا وجيبوتي حميدتي خلال هذه الجولة فيما وصفها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان بأنها أعمال عدائية.

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