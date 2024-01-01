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زلزال "خفيف" ضرب منطقة لوس انجليس في اليوم الاول من 2024

أخبار دولية
2024-01-01 | 17:33
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زلزال &quot;خفيف&quot; ضرب منطقة لوس انجليس في اليوم الاول من 2024
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زلزال "خفيف" ضرب منطقة لوس انجليس في اليوم الاول من 2024

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن العام الجديد بدأ بزلزال بقوة 4,1 درجة ضرب منطقة لوس انجليس بكاليفورنيا دون أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.
     
وشعرت مصورة وكالة فرانس برس بهزة أرضية "خفيفة جدا" في وقت مبكر من صباح الاثنين في كالفر سيتي بمقاطعة لوس انجليس، لكنها كانت كفيلة بإيقاظها.
     
وأشار آخر إلى وقوع زلزال "صغير" في لونديل وهي أقرب إلى مركز الهزة في المحيط الهادئ وفقا لهيئة المسح الأميركية. ووقع الزلزال على بعد 19 كلم قبالة رانشو بالوس فيرديس التي تبعد حوالي 50 كلم من لوس انجليس وفقا للمصدر نفسه.
     
تضرب هذه الولاية الواقعة على الساحل الغربي الاميركي زلازل بانتظام. ووفقا لعلماء الزلازل، فمن شبه المؤكد أن زلزالا قادرا على التسبب بدمار كبير سيضرب كاليفورنيا في العقود المقبلة.
     
كما بدأ العام الجديد بحدوث زلازل في اليابان تسببت بأضرار كبيرة ومقتل اربعة اشخاص.
     

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