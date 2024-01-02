حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد المنتشرة في المتوسط تعود إلى مينائها خلال أيام

أعلنت البحرية الأميركية أنه ستتم إعادة حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد إلى الولايات المتحدة "في الأيام المقبلة" بعد أن كانت أرسِلت إلى البحر المتوسط على عجل إثر الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول.



وقالت البحرية في بيان، إن يو إس إس جيرالد آر فورد التي أرسِلت "للمساهمة في تموضعنا الإقليمي للردع والدفاع" ستعود إلى "مينائها الرئيسي كما هو مخطط، من أجل التحضير لعمليات انتشار مستقبلية".



وذكر البيان أن وزارة الدفاع الأميركية تقيّم باستمرار تموضع القوات على مستوى العالم، وستحتفظ بقدرات واسعة في البحر المتوسط وعبر الشرق الأوسط.



كما أشارت البحرية إلى أنها تتعاون مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الأمن البحري في المنطقة.



وأكدت أن وزارة الدفاع ستواصل الاعتماد على وجودها في المنطقة "لردع أي دولة أو جهة غير حكومية عن تصعيد هذه الأزمة إلى خارج غزة".



وبعد الهجوم الدامي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول، قدمت واشنطن الدعم العسكري للدولة العبرية وعززت قواتها في المنطقة، خصوصا من خلال حاملة الطائرات يو إس إس جيرالد آر فورد وغيرها من السفن الحربية.