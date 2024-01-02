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وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا منذ الاثنين
أخبار دولية
2024-01-02 | 00:23
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وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا منذ الاثنين
تعرّض وسط اليابان لـ155 زلزالا بين الساعة 16,00 الاثنين (07,00 ت غ الاثنين) والساعة 09,00 الثلاثاء (00,00 ت غ الثلاثاء) وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية جيه إم إيه.
ومعظم هذه الزلازل تجاوزت قوتها الـ3 درجات.
وشعر السكان بست هزات قوية إضافية صباح الثلاثاء، وفقا للوكالة.
أخبار دولية
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