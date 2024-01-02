وسط اليابان تعرض لـ155 زلزالا منذ الاثنين

تعرّض وسط اليابان لـ155 زلزالا بين الساعة 16,00 الاثنين (07,00 ت غ الاثنين) والساعة 09,00 الثلاثاء (00,00 ت غ الثلاثاء) وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية جيه إم إيه.



ومعظم هذه الزلازل تجاوزت قوتها الـ3 درجات.



وشعر السكان بست هزات قوية إضافية صباح الثلاثاء، وفقا للوكالة.