زعيم المعارضة الكورية الجنوبية يتعرض للطعن في الرقبة

تعرّض زعيم المعارضة الكوريّة الجنوبيّة لي جاي ميونغ للطعن في رقبته الثلاثاء أثناء حديثه إلى صحافيّين في مدينة بوسان الساحليّة بجنوب شرق البلاد، حسبما ذكرت وكالة يونهاب للأنباء.



ونشرت الوكالة صورة يظهر فيها السياسي ممدّدًا على الأرض وجرحه مغطّى بمنديل.



وكان لي لا يزال في وعيه عندما نُقل إلى مستشفى. وقد قُبض على المهاجم في مكان الواقعة، حسب المصدر ذاته.



وكان لي، زعيم الحزب الديمقراطي، قد خسر أمام المحافظ يون سوك يول بالانتخابات الرئاسيّة عام 2022.



وعبّر الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول عن "قلقه العميق" بعد الهجوم على زعيم المعارضة، حسب المتحدّثة باسمه كيم سو كيونغ.



وقال يون: "مجتمعنا يجب ألا يتسامح أبدا مع هذا النوع من أعمال العنف تحت أيّ ظرف".



وكان لي عاملا سابقا في مصنع وتعرّض لحادث صناعي عندما كان مراهقا متسربا من المدرسة.



لكن محاولته الوصول إلى منصب الرئاسة طغت عليها سلسلة فضائح.



وتجنّب لي الاعتقال في أيلول عندما رفضت محكمة طلب احتجازه موقتا في انتظار محاكمته بتهم فساد مختلفة.



وهو لا يزال يواجه المحاكمة بتهم رشوة على صلة بشركة يشتبه في تحويلها 8 ملايين دولار بشكل غير قانوني إلى كوريا الشمالية.