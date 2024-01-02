وفاة رياض الترك "مانديلا سوريا" عن 93 عاما في فرنسا

توفي المناضل التاريخي رياض الترك الذي لقّب بـ"مانديلا سوريا" نسبة إلى السنوات الطوال التي قضاها في سجون النظام السوري، الاثنين في فرنسا عن عمر ناهز 93 عاما، حسبما أكدت ابنته خزامى الترك لوكالة فرانس برس.



واكدت خزامى ان والدها توفي محاطا بأحفاده وابنتيه. وقالت: "أشعر بأن الكثير من السوريين يشعرون بالحزن عليه. لكن مثلما قال في كثير من الأحيان، بقية الشباب السوريين والسوريات سوف يكملون المشوار أكيد".



ويعتبر رياض الترك من أشد المعارضين للنظام السوري، وأمضى أكثر من سبعة عشر عاما في سجون الرئيس السابق حافظ الأسد، قبل أن يسجن مرة أخرى عام 2001 على يد نجله الرئيس الحالي بشار الأسد. وحكم عليه بالسجن لمدة عامين ونصف عام، لكن أطلِق في تشرين الثاني 2002 لأسباب صحية.



وكتبت بريجيت كورمي سفيرة فرنسا لدى سوريا على منصة إكس: "احترام وتواضع أمام حياة المعارك القاسية" التي عاشها "مانديلا السوري رياض الترك الذي رحل عنا للتو".



وحصل الترك على الحماية الفرنسية بموجب قانون "اللجوء الدستوري" الذي يُمنح لمن يناضلون من أجل الحرية.

وكان الترك لفترة طويلة أمينا عاما للفصيل المنشق للحزب الشيوعي السوري (المكتب السياسي) الذي حظرته حكومة الأسد وأعيدت تسميته في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين بحزب الشعب الديمقراطي السوري.



وكان أيضا أحد الموقّعين على "إعلان دمشق"، وهو بيان تبنّته جماعات معارضة سوريّة عام 2005 يطالب بـ"تغيير ديمقراطي وجذري" في البلاد.



وبعد بدء الحرب الأهلية عام 2011، قدّم الترك المتحدّر من حمص دعمه للحركة الاحتجاجيّة، السلميّة آنذاك، وكذلك للمجلس الوطني السوري، وهو هيئة تأسست في صيف العام 2011 في اسطنبول لجمع قوى المعارضة.