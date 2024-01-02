القوات الجوية الأوكرانية تعلن رصد صواريخ عدة متجهة نحو كييف

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية الثلاثاء، أنها رصدت عددا من الصواريخ المتجهة نحو كييف، بعيد رفعها حال التأهب التأهّب الجوّي والتحذير من وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة.



وتوجهت القوات الجوية على تلغرام الى سكان العاصمة بالقول: "كييف، ابقوا في ملاجئكم. العديد من الصواريخ متجهة نحوكم".