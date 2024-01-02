أضرار جراء هجوم إسرائيلي على ريف دمشق

مصدر عسكري: حوالي الساعة 35 : 4 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه #الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق، وأسفر العدوان عن حدوث بعض الأضرار الماديةhttps://t.co/SMT21bUdyZ
. pic.twitter.com/wOznapZYlk
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 2, 2024
مصدر عسكري: حوالي الساعة 35 : 4 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه #الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق، وأسفر العدوان عن حدوث بعض الأضرار الماديةhttps://t.co/SMT21bUdyZ
. pic.twitter.com/wOznapZYlk