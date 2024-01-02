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أضرار جراء هجوم إسرائيلي على ريف دمشق

أخبار دولية
2024-01-02 | 01:02
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أضرار جراء هجوم إسرائيلي على ريف دمشق
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أضرار جراء هجوم إسرائيلي على ريف دمشق

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 35 : 4 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق".

وكشف المصدر أن العدوان أسفر عن حدوث بعض الأضرار المادية.
 

أخبار دولية

هجوم إسرائيلي

دمشق

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