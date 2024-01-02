أضرار جراء هجوم إسرائيلي على ريف دمشق

نقلت الوكالة العربية السورية للأنباء "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 35 : 4 من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط في ريف دمشق".



وكشف المصدر أن العدوان أسفر عن حدوث بعض الأضرار المادية.