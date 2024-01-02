مقتل تسعة عسكريين سوريين ومسلحين موالين لهم بهجوم لتنظيم الدولة الإسلامية

قتل تسعة عناصر من قوات النظام ومسلحين موالين لها جراء هجوم مباغت شنّه عناصر في تنظيم الدولة الإسلامية على مواقع عسكرية في عمق البادية في شرق سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان الثلاثاء.



وأشار المرصد الى تنفيذ "خلايا تابعة للتنظيم هجوماً مباغتاً ليل الإثنين، استهدف مواقع لقوات النظام وعناصر الدفاع الوطني في ريف دير الزور الغربي، ما أسفر عن مقتل تسعة منهم وإصابة أكثر من عشرين آخرين بجروح".



واندلعت اشتباكات بين الطرفين إثر الهجوم، استمرت حتى الفجر، تمكن خلالها عناصر التنظيم المتطرف من مصادرة سيارة عسكرية وتدمير ثلاث سيارات أخرى، بحسب المرصد.