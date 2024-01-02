اسقاط طائرة مسيرة فوق مطار أربيل في شمال العراق حيث تتمركز قوات أميركية ودولية

أفاد مصدران أمنيان بأن طائرة مسيرة مسلحة أسقطت اليوم الثلاثاء فوق مطار أربيل في شمال العراق حيث تتمركز قوات أميركية ودولية.



وونقلت وكالة "رويترز" عن المصدرين قولهما إنه لم يتضح إن كان الهجوم الذي تم صده أسفر عن أي أضرار أو ضحايا.