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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في اليابان الى 48 قتيلا
أخبار دولية
2024-01-02 | 03:11
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ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في اليابان الى 48 قتيلا
ارتفعت حصيلة الزلزال والهزات الأرضية القوية التي ضربت مناطق عدة وسط اليابان الى 48 قتيلا على الأقل، وفق ما أفاد مسؤول محلي الثلاثاء.
وقال مسؤول في مقاطعة إيشيكاوا لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه إن "حصيلة القتلى بلغت 48".
أخبار دولية
ضحايا
الزلزال
اليابان
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