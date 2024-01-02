الجيش الإسرائيلي يعلن التحقيق مع جندي بشأن قتل معتقل فلسطيني في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق مع أحد جنوده يشتبه بأنه أطلق النار على فلسطيني كانت قواته تحتجزه في قطاع غزة وأرداه قتيلا.



وأكد الجيش في بيان لوكالة فرانس برس ان الشرطة العسكرية باشرت تحقيقا لمعرفة ملابسات إطلاق النار الذي وقع الأحد.