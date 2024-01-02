توقيف 33 شخصا في تركيا بشبهة التجسس لحساب إسرائيل

أوقفت تركيا الثلاثاء، 33 شخصا يشتبه بتجسسهم لصالح جهاز الموساد الإسرائيلي، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، من دون تحديد جنسياتهم.



وأوضحت وسائل إعلام تركية بينها وكالة الأناضول الرسمية، أن هؤلاء أوقفوا خلال عمليات أمنية في ثماني محافظات محيطة باسطنبول، مشيرة الى أن مهامهم كانت تشمل تنفيذ عمليات خطف واستطلاع.