بولندا تعلن إقلاع طائرات "إف-16" لتأمين الحدود خلال قصف روسي على أوكرانيا

أعلنت بولندا العضو في حلف شمال الأطلسي أن طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" أقلعت لمراقبة حدود البلاد مع أوكرانيا خلال قصف صاروخي روسي.وقال الجيش البولندي في بيان: "من أجل ضمان سلامة المجال الجوي البولندي، تم تفعيل أربع مقاتلات إف-16 وطائرة حليفة للتزويد بالوقود".