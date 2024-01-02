اندلاع النيران في طائرة على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو (صورة)

اندلعت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية على مدرج مطار هانيدا الدولي في طوكيو الثلاثاء يشتبه بأنها اصطدمت بطائرة عائدة لخفر السواحل، وفق تقارير صحافية.



وأكدت قناة "أن أتش كاي" العامة أن 367 شخصا هم جميع الركاب الذين كانوا على متن الطائرة، تم إجلاؤهم بأمان.



في المقابل، أفادت تقارير صحافية بفقدان خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة خفر السواحل الياباني.



وأظهرت مشاهد عرضتها "أن أتش كاي" الطائرة تسير على المدرج والنيران مندلعة من الجزء السفلي لهيكلها. وفي وقت لاحق، أظهرت اللقطات التلفزيونية كتلا هائلة من النيران تلتهم كامل هيكل الطائرة الذي انشطر الى نصفين، بينما عملت فرق الإطفاء على محاولة إخمادها.



ولم تتضح على الفور أسباب الحادث، الا أن التقارير التلفزيونية تحدثت عن حصول احتكاك بين الطائرة المدنية، وأخرى عائدة لخفر السواحل.



وأشارت التقارير الى أن الطائرة المدنية، وهي من طراز "إيرباص"، كانت قد حطت لتوّها في مطار هانيدا آتية من مطار سابورو في جزيرة هوكايدو في شمال البلاد.



وقال مسؤول في خفر السواحل في مطار هانيدا الذي يعد من الأكثر ازدحاما في العالم، إن السلطات "تدقق في التفاصيل". وأضاف لوكالة فرانس برس: "لم يتضح بعد ما اذا حصل احتكاك. لكن من المؤكد أن طائرتنا كان ضالعة" في الحادث.



وأشارت قناة "أن أتش كاي" الى أن أكثر من 70 عربة إطفاء تشارك في عمليات إخماد النيران.