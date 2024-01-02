زيلينسكي يدين حملة "الإرهاب الروسي" بعد ضربات جديدة على أوكرانيا

دان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "الإرهاب الروسي" بعدما شنّت موسكو ضربات صاروخية جديدة على بلاده أدت لمقتل أربعة أشخاص على الأقل.



وشكر الرئيس الأوكراني للحلفاء الغربيين تزويد كييف بأنظمة للدفاع الجوي، قائلا: "من الواضح أن هذا يساعد كل يوم وكل ليلة في انقاذ حياة المئات ممن كان الإرهاب الروسي ليقتلهم لولا باتريوت وأنظمة الدفاع الأخرى".