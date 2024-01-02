روسيا تعلن إسقاط أربعة صواريخ أطلقتها أوكرانيا باتّجاه منطقة حدودية

أعلنت موسكو أنها أسقطت أربعة صواريخ أطلقتها كييف فوق منطقة بيلغورود الحدودية، بعد ساعات على قصف صاروخي روسي استهدف أوكرانيا.وأفاد الجيش الروسي في بيان بأن "أنظمة الدفاع الجوي دمّرت أربعة صواريخ فوق منطقة بيلغورود"، مضيفا أن الهجوم وقع قرابة الساعة 12,00 بالتوقيت المحلي (09,00 ت غ).