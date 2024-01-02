خمسة قتلى جراء اصطدام الطائرتين في مطار هانيدا في طوكيو

قتل خمسة أشخاص كانوا على متن طائرة تابعة لخفر السواحل الياباني بعد حادث تصادم مع طائرة تابعة لشركة الخطوط اليابانية في مطار هانيدا في طوكيو الثلاثاء، وفق ما أعلن وزير النقل تيتسيو سايتو.



وقال للصحافيين: "في ما يتعلّق بطائرة خفر السواحل، تم إبلاغنا بأن الطيار نجا وتأكدت وفاة خمسة أشخاص".