إسرائيل تعلن قصف أهداف عسكرية سورية ردا على إطلاق صواريخ

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هجوما على أهداف عسكرية سورية خلال الليل ردا على إطلاق صواريخ في وقت سابق.



وقصف الجيش ما وصفها بأنها "بنية تحتية للجيش السوري".



وكان قد ذكر في وقت متأخر أمس الاثنين أن خمسة صواريخ أطلقت من الأراضي السورية.



وقال الجيش إن طائرات حربية قصفت أيضا أهدافا تابعة لحزب الله في لبنان.