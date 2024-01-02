تايوان ترصد منطادين صينيين مع بدء العام الجديد

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، أن منطادين صينيين عبرا الخط الأوسط الذي يفصل بين الجزيرة والبر الصيني في مضيق تايوان، حيث حلق أحدهما مباشرة فوق الجزيرة.وتم رصد المنطادين وهما يعبران الخط الأوسط فوق مضيق تايوان، وهو ممر مائي حساس يفصل الجزيرة عن الصين، في وقت متأخر ليل الأول من كانون الثاني في موقعين، أحدهما قرب مدينة تشيايي في غرب البلاد والآخر قرب كيلونغ الساحلية شمالا.وأظهر رسم مصاحب نشرته الوزارة منطادًا يتجه شرقًا مباشرة فوق الجزيرة بعد ظهوره شمال غرب تشيايي على الساحل الغربي. وأضافت في بيان أنه كان على "ارتفاع يتراوح بين 30 ألف و32 ألف قدم (9 إلى 10 كيلومترات)".وقالت الوزارة: "اتجه المنطادان نحو الشمال الشرقي واختفيا عند الساعة 23:43 أمس (الإثنين) وفي الساعة 00:43 اليوم (الثلاثاء)".