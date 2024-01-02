إعدام تسعة أشخاص في إيران لادانتهم بتهريب المخدرات

نفذ القضاء الإيراني خلال الأيام الماضية حكم الاعدام شنقاً بحق تسعة أشخاص مدانين بتهريب المخدرات، وفق ما ذكر الإعلام الرسمي.



وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) بأن "ثلاثة منهم أُعدموا شنقاً في سجن بمحافظة أردبيل بشمال غرب الجمهورية الإسلامية، بعد إدانتهم بتهمة شراء ونقل الهيرويين والأفيون".



وأضافت أن "الستة الآخرين أُعدموا بشكل منفصل بتهمة تهريب "الميثامفيتامين والهيرويين والقنب"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.