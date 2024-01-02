السعودية تبدأ رسميا عضويتها في مجموعة بريكس بشكل كامل

أعلن التلفزيون السعودي أن المملكة بدأت رسميا عضويتها في مجموعة بريكس بشكل كامل.



وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في آب إن "المملكة ستدرس كافة التفاصيل قبل الموعد المقترح للانضمام في أول كانون الثاني، وستتخذ القرار الملائم".



وأضاف: "الوزير أن بريكس قناة مهمة ونافعة لتعزيز التعاون الاقتصادي".