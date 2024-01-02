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تايلاند تقرر تمديد إعفاء السياح الصينيين من تأشيرة الدخول

أخبار دولية
2024-01-02 | 08:57
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تايلاند تقرر تمديد إعفاء السياح الصينيين من تأشيرة الدخول
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تايلاند تقرر تمديد إعفاء السياح الصينيين من تأشيرة الدخول

قرّرت تايلاند تمديد الدخول بدون تأشيرة للزوار الصينيين، ما يضمن وصول المملكة الآسيوية في شكل أكبر إلى سوق رئيسية يمكن أن تعزز قطاعها السياحّ المتعثر، على ما أفاد مسؤولون تايلانديون الثلاثاء.
 
وقال المتحدث باسم الحكومة تشاي واشارونج إنه "سيتم تمديد البرنامج، بعد محادثات مع بكين  قد تنتهي أيضًا بالسماح للتايلانديين بالسفر بدون تأشيرة إلى الصين".
     
وأضاف في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأول لمجلس الوزراء لعام 2024: "توصلنا إلى توافق غير رسمي على السماح للسياح من البلدين بالسفر إلى البلدين بشكل دائم".
     
وتابع: "سيتم إضفاء الطابع الرسمي على الاقتراح قبل نهاية شباط، على أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من آذار".
     
 

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