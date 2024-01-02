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متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية لدحض اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية في الحرب مع غزة

أخبار دولية
2024-01-02 | 09:15
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متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية لدحض اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية في الحرب مع غزة
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متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية لدحض اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية في الحرب مع غزة

أعلن متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ان إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدحض اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية في الحرب مع حماس في غزة.
 
وطلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 في حملتها ضد حماس.
 
وقال المتحدث إيلون ليفي في مؤتمر صحفي عبر الانترنت: "ستمثل دولة اسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي لدحض اتهام فرية الدم السخيف الذي توجهه جنوب أفريقيا".
 
وأضاف ليفي: "نؤكد لقادة جنوب أفريقيا أن التاريخ سيحكم عليكم، وسيحكم عليكم بلا رأفة".
 

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