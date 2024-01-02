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بعد تدهور العلاقات بين البلدين... فرنسا تعلن اغلاق سفارتها في النيجر
أخبار دولية
2024-01-02 | 09:31
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بعد تدهور العلاقات بين البلدين... فرنسا تعلن اغلاق سفارتها في النيجر
أعلنت باريس إغلاق سفارتها في النيجر، مؤكدة خططا أعلنتها سابقا بعد تدهور العلاقات بين البلدين على أثر انقلاب عسكري في الدولة الأفريقية.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية في بيان: "على مدى خمسة أشهر، واجهت سفارتنا عراقيل شديدة، مما جعل من المستحيل القيام بمهامها".
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