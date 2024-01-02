هنية: حماس منفتحة على حكومة وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة

هنية: حماس منفتحة على حكومة وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الثلاثاء أن "الحركة منفتحة على تشكيل حكومة وطنية في الضفة الغربية وقطاع غزة."



وقال هنية في خطاب متلفز" "لقد تلقينا العديد من المبادرات في ما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني، نحن منفتحون من أجل إعادة المرجعية الوطنية وحكومة وطنية في الضفة وغزة."