هنية: لن يتم إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين إلا بشروط حماس

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أنه لن يتم إطلاق سراح الرهائن الذي أخذوا من إسرائيل خلال هجوم السابع من تشرين الأول الماضي، إلا بالشروط التي تحددها الحركة.



وقال هنية في خطاب متلفز: "لن يتم إطلاق أسرى العدو إلا بشروط المقاومة".