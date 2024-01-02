حماس تؤكد أن إغتيال العاروري لن ينال من إستمرار المقاومة

حماس تؤكد أن إغتيال العاروري لن ينال من إستمرار المقاومة

أكد مسؤول كبير في حركة حماس الثلاثاء أن إغتيال القيادي في الحركة صالح العاروري في ضربة إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت "لن ينال من إستمرار المقاومة".



وقال عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق في بيان إن "عمليات الإغتيال الجبانة التي ينفذها الإحتلال الصهيوني ضد قيادات ورموز شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين وخارجها لن تفلح في كسر إرادة وصمود شعبنا أو النيل من إستمرار مقاومته الباسلة".