من هو صالح العاروري؟

اسرائيل كانت هددت في تشرين الثاني الماضي باستهداف قادة حماس اينما كانوا، والولايات المتحدة كانت قدمت مكافأة مالية لكل من يدلي بمعلومات عن العاروري .



فمن هو صالح العاروري؟



هو قيادي سياسي وعسكري فلسطيني، وصف بأنه مهندس وحدة الساحات. كان نائباً لرئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".

ساهم بتأسيس الجناح العسكري لحماس في الضفة (كتائب القسام)، إعتُقل وقضى نحو 15 عاماً في سجون الاحتلال، ثم تم إبعاده عن الأراضي الفلسطينية، وكان يقيم في لبنان.



هو من قرية عارورة، قرب رام الله، ولد في العام 1966، ودرس الشريعة الإسلامية، حيث حصل على درجة البكالوريوس من جامعة الخليل.وقد انضم إلى حركة حماس عام 1987، وهو عضو في المكتب السياسي للحركة منذ عام 2010.كان أحد أعضاء الفريق المفاوض لاتمام صفقة وفاء الاحرار او صفقة شاليط .



متزوج وله ابنتان ويعتبر العاروري من ابرز المطلوبين لدى اسرائيل، وسبق وهدد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو باغتياله قائلاَ: "ليس من قبيل الصدفة أنه مختبئ. سيدفع الثمن كاملا".



وكانت إسرائيل أطلقت عملية مطاردة دولية لاستهداف صالح العاروري في 25 اوكتوبر ، الذي تعتبره تل أبيب مهندس عملية "طوفان الأقصى"، وحلقة الوصل بين حركة حماس وإيران وحزب الله.



بدورها واشنطن، أعلنت 2018 عام عن رصد مكافاة قدرها 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات عنه، وكانت وزارة الخزانة الاميركية أدرجت العاروري على قوائم الارهاب لديها عام 2015.