رئيس الوزراء الفلسطيني يدين إغتيال القيادي في حماس صالح العاروري

دان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية "عملية الإغتيال" التي وقعت في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية مساء الثلاثاء وراح ضحيتها نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري وإثنان من مرافقيه.ووصف أشتية العملية "بالجريمة التي تحمل هوية مرتكبيها"، محذرًا من "المخاطر والتداعيات التي قد تترتب عن تلك الجريمة".