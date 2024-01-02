هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني

نعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الشيخ صالح العاروري (أبو محمَّد) نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قائد الحركة في الضفة الغربية، والقادة، القسامي سمير فندي - أبو عامر، والقسامي عزام الأقرع - أبو عمار، والشهيد محمود زكي شاهين، والشهيد محمد بشاشة، والشهيد محمد الريس، والشهيد أحمد حمود.



ورأى هنية في كلمة متلفزة أن "عملية الاغتيال "الجبانة"، التي نفذتها اسرائيل في عدوان همجي وجريمة نكراء، تثبت مجدّداً دمويته التي يمارسها على شعبنا في غزة والضفة والخارج وفي كل مكان".



وأكّد أنَّ اغتيال "اسرائيل للعاروري، وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها، على الأراضي اللبنانية هو عمل إرهابي، مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان، وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا".



وشدد على أن تداعيات العمل الإرهابي، تتحمل مسؤوليته اسرائيل، وأنها لن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.