الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ما فيي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
17
o
الجنوب
15
o
البقاع
7
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني
أخبار دولية
2024-01-02 | 14:56
مشاهدات عالية
شارك
شارك
هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني
0
min
هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني
نعى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، الشيخ صالح العاروري (أبو محمَّد) نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قائد الحركة في الضفة الغربية، والقادة، القسامي سمير فندي - أبو عامر، والقسامي عزام الأقرع - أبو عمار، والشهيد محمود زكي شاهين، والشهيد محمد بشاشة، والشهيد محمد الريس، والشهيد أحمد حمود.
ورأى هنية في كلمة متلفزة أن "عملية الاغتيال "الجبانة"، التي نفذتها اسرائيل في عدوان همجي وجريمة نكراء، تثبت مجدّداً دمويته التي يمارسها على شعبنا في غزة والضفة والخارج وفي كل مكان".
وأكّد أنَّ اغتيال "اسرائيل للعاروري، وإخوانه من قادة الحركة وكوادرها، على الأراضي اللبنانية هو عمل إرهابي، مكتمل الأركان وانتهاك لسيادة لبنان، وتوسيع لدائرة عدوانه على شعبنا وأمتنا".
وشدد على أن تداعيات العمل الإرهابي، تتحمل مسؤوليته اسرائيل، وأنها لن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
آخر الأخبار
أخبار دولية
ناعيا
العاروري
ورفاقه:
اسرائيل
تتحمل
تداعيات
العمل
الإرهابي
تُفلح
إرادة
الصمود
والمقاومة
الشعب
الفلسطيني
التالي
اسقاط طائرة مسيرة فوق مطار أربيل في شمال العراق حيث تتمركز قوات أميركية ودولية
مقتل تسعة عسكريين سوريين ومسلحين موالين لهم بهجوم لتنظيم الدولة الإسلامية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:44
إسماعيل هنية: ننعى إلى الشعب الفلسطيني العاروري و6 من قيادات حركة حماس
آخر الأخبار
14:44
إسماعيل هنية: ننعى إلى الشعب الفلسطيني العاروري و6 من قيادات حركة حماس
0
خبر عاجل
2023-10-09
بركة للـLBCI: حتى الآن لم تبدأ أي مفاوضات لتبادل الاسرى أو إنهاء العملية وأبلغنا الحلفاء أن يبلغوا الحكومة الاسرائيلية إنهاء عملياتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني
خبر عاجل
2023-10-09
بركة للـLBCI: حتى الآن لم تبدأ أي مفاوضات لتبادل الاسرى أو إنهاء العملية وأبلغنا الحلفاء أن يبلغوا الحكومة الاسرائيلية إنهاء عملياتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني
0
آخر الأخبار
2023-12-13
ميقاتي: نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وضمان حماية المدنيين والعمل على التوصل إلى حل عادل ودائم يحترم حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته ويضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي
آخر الأخبار
2023-12-13
ميقاتي: نطالب المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات فورية لوقف العنف وضمان حماية المدنيين والعمل على التوصل إلى حل عادل ودائم يحترم حقوق الشعب الفلسطيني وتطلعاته ويضمن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي
0
آخر الأخبار
2023-12-11
الخارجية الإيرانية: لن نتدخل في تحديد مصير الشعب الفلسطينيّ والحلول السياسية يجب أن تمثل إرادة الفلسطينيين
آخر الأخبار
2023-12-11
الخارجية الإيرانية: لن نتدخل في تحديد مصير الشعب الفلسطينيّ والحلول السياسية يجب أن تمثل إرادة الفلسطينيين
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:39
تيدروس يندد بضربات "غير مقبولة" على الهلال الأحمر في غزة
أخبار دولية
17:39
تيدروس يندد بضربات "غير مقبولة" على الهلال الأحمر في غزة
0
أخبار دولية
17:36
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف تصعيد الأعمال القتالية بين روسيا وأوكرانيا
أخبار دولية
17:36
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف تصعيد الأعمال القتالية بين روسيا وأوكرانيا
0
أخبار دولية
15:51
واشنطن تندد بدعوة وزير إسرائيلي الفلسطينيين إلى الهجرة من غزة
أخبار دولية
15:51
واشنطن تندد بدعوة وزير إسرائيلي الفلسطينيين إلى الهجرة من غزة
0
أخبار لبنان
15:30
حماس: "إغتيال الإحتلال الصهيوني للعاروري على الأراضي اللبنانية عمل إرهابي وانتهاك لسيادة لبنان"
أخبار لبنان
15:30
حماس: "إغتيال الإحتلال الصهيوني للعاروري على الأراضي اللبنانية عمل إرهابي وانتهاك لسيادة لبنان"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
حال الطقس
2023-12-11
طقس مستقر حتى ظهر الثلاثاء...
حال الطقس
2023-12-11
طقس مستقر حتى ظهر الثلاثاء...
0
امن وقضاء
2023-10-04
إخماد حريق داخل متجر لبيع قطع السيارات في مجدليا
امن وقضاء
2023-10-04
إخماد حريق داخل متجر لبيع قطع السيارات في مجدليا
0
منوعات
2023-12-31
بعد سنوات من الاتجار بها بسبب مربيتها... هذا ما اكتشفته عن نفسها!
منوعات
2023-12-31
بعد سنوات من الاتجار بها بسبب مربيتها... هذا ما اكتشفته عن نفسها!
0
أخبار دولية
09:15
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية لدحض اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية في الحرب مع غزة
أخبار دولية
09:15
متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: إسرائيل ستمثل أمام محكمة العدل الدولية لدحض اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب إبادة جماعية في الحرب مع غزة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:55
إسرائيل اغتالت العاروري وستة آخرين في قلب الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
16:55
إسرائيل اغتالت العاروري وستة آخرين في قلب الضاحية الجنوبية... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
14:56
هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني
أخبار دولية
14:56
هنية ناعيا العاروري ورفاقه: اسرائيل تتحمل تداعيات هذا العمل الإرهابي ولن تُفلح في كسر إرادة الصمود والمقاومة لدى الشعب الفلسطيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هل انتقل التصعيد في الجنوب إلى مرحلة ثانية ؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هل انتقل التصعيد في الجنوب إلى مرحلة ثانية ؟
0
رياضة
13:57
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يكرم أبطاله في مختلف الألعاب الرياضية
رياضة
13:57
النادي اللبناني للسيارات والسياحة يكرم أبطاله في مختلف الألعاب الرياضية
0
أخبار دولية
13:55
اليابان يستقبل العام الجديد بزلزال يوقع العشرات
أخبار دولية
13:55
اليابان يستقبل العام الجديد بزلزال يوقع العشرات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل تتكدس النفايات مجددًا في الشوف وعاليه وقرى بعبدا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:53
هل تتكدس النفايات مجددًا في الشوف وعاليه وقرى بعبدا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
العودة إلى المدارس الكاثوليكية مهددة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
العودة إلى المدارس الكاثوليكية مهددة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إرتفاع منسوب التهديد الإسرائيلي بعمل واسع النطاق ضد حزب الله.. كيف يترجم على الأرض؟
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إرتفاع منسوب التهديد الإسرائيلي بعمل واسع النطاق ضد حزب الله.. كيف يترجم على الأرض؟
0
أخبار دولية
13:43
واشنطن تقرر سحب حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" من المتوسط... فما الدافع وراء ذلك؟
أخبار دولية
13:43
واشنطن تقرر سحب حاملة الطائرات الأميركية "جيرالد فورد" من المتوسط... فما الدافع وراء ذلك؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
10:58
معلومات أولية عن إستهداف سيارة في منطقة بئر العبد
خبر عاجل
10:58
معلومات أولية عن إستهداف سيارة في منطقة بئر العبد
2
خبر عاجل
11:23
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا يؤكد للـLBCI أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في إنفجار الضاحية وهو بخير
خبر عاجل
11:23
عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي إحسان عطايا يؤكد للـLBCI أن الأمين العام للحركة زياد نخالة لم يستهدف في إنفجار الضاحية وهو بخير
3
خبر عاجل
11:16
الإنفجار وقع على أوتوستراد السيد هادي نصرالله ومعلومات أولية عن إستهداف شخصية قيادية فلسطينية
خبر عاجل
11:16
الإنفجار وقع على أوتوستراد السيد هادي نصرالله ومعلومات أولية عن إستهداف شخصية قيادية فلسطينية
4
فنّ
04:35
بُترت قدمه وساءت حالته... فادي إبراهيم في خطر وبحاجة إليكم
فنّ
04:35
بُترت قدمه وساءت حالته... فادي إبراهيم في خطر وبحاجة إليكم
5
خبر عاجل
14:09
تلفزيون الأقصى التابع لحماس: مقتل القائدين في كتائب القسام سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار في الضربة الإسرائيلية في لبنان
خبر عاجل
14:09
تلفزيون الأقصى التابع لحماس: مقتل القائدين في كتائب القسام سمير فندي أبو عامر وعزام الأقرع أبو عمار في الضربة الإسرائيلية في لبنان
6
خبر عاجل
11:17
مسؤول في حماس ينفي للـLBCI إستهداف أسامة حمدان
خبر عاجل
11:17
مسؤول في حماس ينفي للـLBCI إستهداف أسامة حمدان
7
خبر عاجل
11:36
إستشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في إنفجار الضاحية الجنوبية لبيروت
خبر عاجل
11:36
إستشهاد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في إنفجار الضاحية الجنوبية لبيروت
8
خبر عاجل
15:05
حزب الله: جريمة إغتيال العاروري ورفاقه لن تمر أبدًا من دون رد وعقاب
خبر عاجل
15:05
حزب الله: جريمة إغتيال العاروري ورفاقه لن تمر أبدًا من دون رد وعقاب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More