الجيش الإسرائيلي يعلن إستعداده لكل السيناريوهات بعد مقتل القيادي في حماس صالح العاروري

الجيش الإسرائيلي يعلن إستعداده لكل السيناريوهات بعد مقتل القيادي في حماس صالح العاروري

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أنه مستعد "لكل السيناريوهات" بعد مقتل القيادي في حركة حماس صالح العاروري بضربة إستهدفت مكتبًا للحركة الفلسطينية في الضاحية الجنوبية لبيروت، نسبها مسؤولون أمنيون لبنانيون إلى إسرائيل.



وقال المتحدث بإسم الجيش دانيال هاغاري في مؤتمر صحافي: "الجيش في حالة تأهب دفاعًا وهجومًا. نحن على أهبة الإستعداد لكل السيناريوهات،" بدون التعليق بشكل مباشر على مقتل العاروري.

