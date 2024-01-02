واشنطن تندد بدعوة وزير إسرائيلي الفلسطينيين إلى الهجرة من غزة

نددت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الثلاثاء بتصريحات الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن جفير الداعية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة ووصفتها بأنها "تحريضية وتفتقر للمسؤولية".وكان سموتريتش، وهو أحد كبار أعضاء الإئتلاف اليميني الذي يرأسه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قد دعا يوم الأحد سكان غزة إلى مغادرة القطاع المحاصر لإفساح المجال للإسرائيليين الذين يمكنهم "تحقيق الإزدهار في الصحراء".