الأمم المتحدة تدعو إلى وقف تصعيد الأعمال القتالية بين روسيا وأوكرانيا

الأمم المتحدة تدعو إلى وقف تصعيد الأعمال القتالية بين روسيا وأوكرانيا

دعا مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك الثلاثاء إلى وقف فوري لتصعيد العنف بين روسيا وأوكرانيا، فيما عبر مكتبه عن قلقه من تصاعد الهجمات.



وأصابت ضربات جوية مباني سكنية في أوكرانيا ومنطقة حدودية روسية الثلاثاء، فيما أسفرت هجمات جوية عن إصابة العشرات ودفعت كييف إلى حض الغرب على تسريع شحنات الأسلحة.



وقال مكتب تورك على منصة إكس: "تصاعد الأعمال القتالية مقلق. قتل عشرات المدنيين في أوكرانيا وروسيا. القانون الإنساني الدولي يحظر الهجمات العشوائية والهجمات ضد أهداف مدنية".



وأضاف أن "تورك يحض على اتخاذ إجراءات فورية لوقف التصعيد وضمان حماية المدنيين واحترام القانون الدولي".