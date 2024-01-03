صاروخان حوثيان يسقطان في البحر الأحمر

أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن، في جنوب البحر الأحمر، وفق ما أعلنت القيادة المركزية الأميركية.



ولم تُسجّل أي أضرار.



وأوضحت القيادة أنّ العديد من السفن التجارية، في المِنطقة، أبلغت عن تأثير الصواريخ على المياه المحيطة.